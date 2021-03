Une apprentie ébéniste

Cela peut paraître simple, mais enlever des pointes sur une commode de style Louis XVI nécessite la plus grande attention et les conseils éclairés de Christian Soulan, ébéniste et compagnon. Comme l'artisan, il y a 40 ans, Morgane Mignerey fait, elle aussi, le tour de France pour apprendre le métier d'ébéniste ? Dans l'atelier, la jeune apprentie de 19 ans se familiarise avec tous les secrets de la restauration, comme cette petite table Art Déco. Un travail d'orfèvre réservé depuis toujours aux garçons, jusqu'à ce que la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment l'ouvre aux filles il y a deux ans. Comme les garçons, l'apprentie vit désormais l'expérience du tour de France. Mais chez les compagnons, l'apprentissage se fait aussi de manière classique et peut donner en l'espace de quelques mois des résultats surprenants. À quinze ans, Phyléas Talleu, première année de CAP ébénisterie, a découvert un métier et une façon d'apprendre qui lui conviennent parfaitement.