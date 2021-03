Doryne, apprentie vigneronne

Durant l'hiver, c'est le travail habituel du vigneron. Tailler les surplus et orienter la vigne, car la descente de bois permet d'améliorer le rendement, est une tâche fastidieuse mais obligatoire peu importe la météo. Doryne Chéronnet, membre des Compagnons du devoir, apprend son métier et de nouveaux gestes, les pieds dans la neige. "Rien de compliqué, juste faire attention aux baguettes qui sont laissées et ne pas trop les arracher", explique la jeune femme. À 21 ans, Doryne se destine à devenir vigneronne. Et pour apprendre toutes les ficelles, elle a choisi le compagnonnage. À noter que cette profession est majoritairement exercée par des hommes, mais les mentalités évoluent. D'ici deux ans, Doryne passera un bac professionnel et sera capable de gérer sa propre exploitation viticole. Par ailleurs, dans la cave d'un domaine, des grands crus retracent l'histoire familiale du tuteur de Doryne, vigneron de père en fils. La jeune femme espère, elle aussi, mettre un jour son nom sur l'étiquette.