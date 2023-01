Compagnons : les maisons du savoir-faire

Le geste semble sûr et précis. Pourtant, Anaïs, 23 ans, est encore une apprentie dans le métier de serrurier métallier. Après des études de médecine, elle a changé complètement d'univers pour devenir aspirante des Compagnons du devoir sans aucun regret, après déjà trois expériences en entreprise en un an et demi. Son patron actuel s'est aussi formé par le compagnonnage. Il sait donc la valeur des apprentis comme Anaïs, surtout dans des métiers industriels en manque de personnel. Un grand nombre de métiers enseignés par les Compagnons du devoir sont en recherche de candidats, alors qu'ils garantissent de bons emplois. C'est le cas, par exemple, des maçons. A 17 ans, Diego est convaincu d'avoir fait le bon choix : "on voyage à travers le pays et tout, et ça me plaît". Un tour de l'Hexagone de trois ans minimum loin de chez soi, mais en communauté. Une motivation supplémentaire pour Anaïs, comme pour les 11 000 autres jeunes en formation chez les Compagnons. TF1 | Reportage V. Dietsch, P. Lhermitte