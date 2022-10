Complémentaires santé : des écarts de prix selon les régions

Mieux vaut vivre à Montluçon (Allier), qu’à Paris ou dans d’autres grandes villes. Il n’est pas question du cadre de vie, mais bien du prix des complémentaires santé. Il varie de plusieurs centaines d’euros, selon votre lieu de résidence. Et c’est particulièrement vrai pour les personnes âgées. Parmi les départements les moins chers, où les seniors paient moins de 2 800 euros par an en moyenne, il y a l’Alsace-Moselle, qui bénéficie d’un régime spécial. Les plus onéreux, à plus de 3 000 euros par an, incluent l’Île-de-France, la Corse, la Côte-d’Azur et la Haute-Garonne. Pour les seniors, la moyenne française du budget mutuelle est de 2 890 euros par an. C’est dans l’Allier qu’ils paient le moins cher (2 779 euros), beaucoup moins qu’à Paris (3 229 euros). Même disparité pour les familles. Les cotisations coûtent, en Ille-et-Vilaine, 200 euros de moins que dans la capitale. Comment expliquer de tels écarts ? Samuel Bansard, président de Meilleurtaux Assurances, nous répond. Il conseille aussi aux Français de bien évaluer leurs besoins de santé et de se renseigner en amont sur les tarifs appliqués par les professionnels qu’ils consultent. TF1 | Reportage D. De Araujo, P. Michel, D. Sitbon