Compléments alimentaires : les précautions à prendre

En constante progression depuis 20 ans, les compléments alimentaires ont déjà séduit un Français sur trois. Avec l'épidémie de coronavirus, la demande en remède naturel a progressé dans certaines spécialités. La grande gagnante est notamment la vitamine D, avec un bond de 80%. D'autant plus qu'un appel lancé par 73 experts a souligné qu'il faut en donner aux Français. Néanmoins, il y a des précautions à rappeler quand on en prend. Il faut, par exemple, éviter de cumuler les cures et se méfier des interactions avec d'autres médicaments. Selon une spécialiste, "ça peut retarder l'effet, l'annuler ou l'augmenter, donc c'est important d'en parler avec son médecin". Certaines substances peuvent aussi se révéler dangereuses. Raison pour laquelle il faut redoubler de vigilance quand on en achète sur Internet et préférer les fabricants qui ont pignon sur rue. Enfin, n'oubliez pas qu'en matière de santé, rien ne vaut une alimentation variée et équilibrée, avec un peu d'exercices.