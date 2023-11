Compost obligatoire : sommes-nous prêts ?

D'ici peu, les habitants de cette résidence vont devoir rajouter encore une poubelle pour leurs déchets. Un bac exclusivement réservé aux déchets alimentaires qui laisse certains habitants perplexes. À partir du 1er janvier prochain, les collectivités doivent permettre le tri de déchets alimentaires. Problème, sur les 35 000 communes françaises, très peu sont prêtes. Flers (Orne), en Normandie, pratique depuis plusieurs années le tri alimentaire. Dans les écoles, les enfants apprennent à séparer les restes de la cantine, mais la commune ne sera pas au rendez-vous. Ici, la raison est économique. Pourtant, depuis 2020, l'État finance l'installation de composteurs pour les collectivités qui le demandent, une enveloppe totale de 100 millions d'euros. Flers en a profité. Vingt points de collecte ont été installés, mais il en faudrait dix fois plus. Il y a quand même quelques bons élèves, la ville de Besançon (Doubs). Sa dernière trouvaille, un vélo qui vient spécialement collecter les déchets deux fois par semaine en centre-ville. Pour inciter les habitants, la mairie leur promet des économies : quinze euros en moyenne par foyer et par an. Car plus de tri, c'est moins d'ordures ménagères. Bonne nouvelle, il n'y aura aucune amende pour les particuliers. La mesure vise avant tout à inciter les Français à trier leurs déchets alimentaires. TF1 | Reportage P. Ninine, T. Valtat, W. Wuillemin