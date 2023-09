Compostelle à travers les vignes

Écoutez, c'est la petite musique des vendanges, des sécateurs qui claquent dans les vignes. Sur une autre parcelle, c'est un autre chant, celui du pèlerin qui chemine au milieu du vignoble. Dans le Tarn, le GR46, le chemin de Saint-Jacques qui relie Combe à Toulouse (Haute-Garonne), passe par les vignes de Gaillac, et la balade se fait gourmande. À Gaillac, les vendanges ont commencé la semaine dernière. Dans ce domaine, elles se font à la main. Nathalie porte le poids de la tradition, l'impression à chaque vendange, d'entretenir un patrimoine. Le vignoble de Gaillac est l'un des plus vieux du pays. Nathalie, la vigneronne et historienne, se passionne pour un autre patrimoine, les pigeonniers. L'un d'eux est dans un triste état. Mais pas question de les laisser tomber. Alors, il y a quelques années, les viticultrices de Gaillac se sont associées pour financer la restauration de ces vieilles bâtisses plusieurs fois centenaires. Une gorgée de ce divin breuvage pour se donner du courage. Allez ! Amis pèlerins, il ne reste que quelques kilomètres avant notre arrivée à Toulouse. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis, P. Mislanghe