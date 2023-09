Compostelle au fil de l'eau

À Najac, le chemin de Saint-Jacques longe l'Aveyron. La rivière est une sorte d'itinéraire bis. Pour le trajet entre Villefranche et Laguépie, il faut environ trois heures et quelques coups de pagaies. Notre guide, Pascal Petiot, commence toujours sa journée avant l'arrivée des touristes pour avoir la rivière pour lui tout seul. Ce matin, le ciel est un petit peu couvert, assombrissant le cours d'eau. C'est une condition idéale pour le pêcheur. La balade se poursuit tranquillement avec quelques passages plus rapides. Voici Najac qui se dessine au-dessus de nos têtes, éclairé par les premiers rayons du soleil. Le village ne serait pas Najac sans sa forteresse royale. Quelques coups de rames plus tard, nous voici à Laguépie. Protégé lui aussi par son château, le village est une presqu'île bâtie entre deux rivières, l'Aveyron et son affluent. Jeannot Galtayries connaît son pays par cœur. Le Viaur est pour lui une source de souvenirs, un bain de jouvence. La rivière reste le lieu de baignade préféré des habitants de la région. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas, J.V. Fournis