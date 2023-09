Compostelle, derniers pas jusqu'à la ville rose

Lever de soleil incandescent sur les coteaux du Tarn, la journée s'annonce brûlante. Marie et Joseph Remillon partent à la fraîche. C'est la dernière ligne droite vers Toulouse. En marche, départ de Rabastens dans le Tarn, direction Montastruc-la-Conseillère en Haute-Garonne. C'est l'avant-dernière étape avant d'arriver à Toulouse. Ces deux agriculteurs de Moselle ont déjà parcouru 200 kilomètres en à peine huit jours. Pour eux, c'est la découverte d'une région. Nous les retrouverons un peu plus tard. Notre chemin nous conduit à Bonrepos-Riquet et son château du XVIIe siècle, en restauration depuis douze ans. C'est une bande de bénévoles qui se consacrent à cette belle bâtisse, demeure de Pierre-Paul Riquet. Dans l'immense parc de 28 hectares, les débroussailleuses sont de sortie. C'est dans ce parc que Riquet a conçu le canal du Midi. Il y a aménagé des bassins d'essais, une sorte de maquette qu'il avait baptisée "la machine hydraulique". Dans ce grand parc, il s'est aussi accordé quelques luxes comme ce dôme en briques par exemple. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet, J.V. Fournis