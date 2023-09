Compostelle, sur les chemins du goût

Au pied de la collégiale, le pèlerin plongé dans sa quête spirituelle trouvera de la nourriture bien terrestre. C'est jour de marché à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Il y a foule et les étals affichent encore une belle palette estivale. C'est un marché de curieux avides de découvertes, mais aussi un marché d'habitués et de fidèles. Les Fabre, ces trois générations de fromagers, sont des fidèles. Ils sont sur le marché de Villefranche depuis 35 ans. Leur best-seller, c'est le "Cedenol". Par ailleurs, voici Jacky Carles, le bonheur des autres est aussi son plaisir. Il est éleveur de canards à Monteils (Aveyron) et militant du bon goût. Avant de passer à table, visite obligatoire de l'élevage. Passons en cuisine. Ici, le canard est confit dans de grands chaudrons de cuivre au feu de bois. C'est de la cuisine paysanne, du goût et du bon gras. Jacky en est le meilleur ambassadeur. Le repas chez lui est comme une messe sur le chemin de Saint-Jacques. Pour le dessert, direction Najac. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe, M. Larradet