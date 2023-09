Comprenez-vous ce marquage au sol ?

C'est un marquage au sol qui ne passe pas inaperçu. Pourtant, au volant de sa voiture, David n'est pas emballé. "Sous une météo comme celle-ci, on ne voit que les formes. Donc, il n'y a plus vraiment les couleurs. À partir de là, on demande aux automobilistes d'être hypervigilants pour éviter les accidents", rapporte-t-il. Visiblement, il n'est pas le seul à être dégoûté. Les automobilistes ne sont pas convaincus par ces formes colorées. Depuis un an, les passages piétons de cette rue très fréquentée sont remplacés par ces formes colorées. Près de 750 mètres où les piétons peuvent traverser quand bon leur semble. Si certains ont eu du mal à s'y faire, désormais, ils s'y sont en sécurité. Jennifer travaille ici depuis sept ans. Pour elle, la circulation a évolué grâce à ces marquages colorés. Ces réalisations artistiques veulent faire ralentir et représentent l'histoire de la ville. Des œuvres d'art responsables qui deviendront peut-être d'ici quelques années un incontournable de la ville de Rouen. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon, W. Morel