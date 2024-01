Comprenez-vous ces nouveaux feux piéton-cycliste ?

Voilà de quoi tenir compagnie aux petits bonhommes qui régulent les passages piétons : à Lille comme dans d'autres villes de France, un vélo est désormais représenté pour informer les deux-roues... qui le respectent plus ou moins. Ces feux sont installés sur des zones partagées pour que chacun puisse traverser en toute sécurité. D’un côté les piétons, et de l’autre les vélos. Ainsi, chacun peut utiliser la partie de voirie qui lui est consacrée et favoriser la cohabitation de tous sur la route. La ville doit s’adapter aux différents flux. Avec 150 kilomètres de pistes dédiées et des feux spécialisés, piétons et voitures doivent aussi partager la route avec un nombre de cyclistes en forte hausse. Mais même avec les meilleurs équipements possibles, certains cyclistes trouvent toujours une bonne raison de ne pas s’arrêter à ces feux pourtant spécialement installés pour eux. D’autres dispositifs de sécurité routière avaient été installés cet été pour sécuriser les traversés. À Strasbourg (Bas-Rhin), ce sont des feux jaunes qui indiquent aux piétons qu’il ne faut plus s’engager sur la chaussée. Près de 40% des accidents mortels ont lieu sur un passage piéton. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier, B. Agirbas