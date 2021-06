Comptage des oiseaux : qui participe à l'opération ?

Merles, fauvettes, moineaux ou tourterelles, ils sont l'objet de toutes les attentions. Magalie et Alexis, un peu à l'écart, les observent en étant le plus discret possible. La famille participe au comptage national des oiseaux. Deux fois par an, pendant une heure, des ornithologues amateurs recensent les volatiles dans leur jardin afin de mieux identifier la diversité des espèces. C'est aussi une activité qui permet de partager un moment en famille et d'initier la jeune génération. Cela fait 30 ans que des bénévoles comptent les oiseaux dans le pays et le bilan est inquiétant. En ville, environ 30% d'entre eux ont disparu. Avec moins d'habitat, plus de pollution et moins de nourriture, 43 espèces sont en déclin comme le martinet, le verdier ou le moineau friquet. Alors Marie-Jo tente de les sédentariser. Dans ce jardin sauvage et touffu, les oiseaux s'épanouissent. Le pigeon, la mésange ou le merle sont, eux, en augmentation car ces espèces généralistes s'adaptent à tous les milieux.