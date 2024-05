Compte inactif : mon argent reversé à l'État ? Le 13H à vos côtés

Sur un compte bancaire qu'on n'a pas utilisé pendant 30 ans et qu'on perd l'argent à la fin, quelles sont les règles ? Selon la loi, un compte courant est considéré comme inactif si son titulaire ou son représentant légal n'a réalisé aucune opération et qu'il ne s'est pas manifesté auprès de la banque pendant plus d'un an. Que se passe-t-il quand le compte est inactif ? La banque doit s'assurer que le titulaire du compte est bien vivant. Dans ce cas, il doit être informé de l'état d'inactivité de son compte bancaire, mais aussi des conséquences de cela. Une fois déclaré inactif, au terme d'un délai de dix ans, le compte sera clôturé et l'argent transféré à la caisse des dépôts. Pendant cette période de dix ans, avant que l'argent ne soit éventuellement transféré, il est possible de récupérer l'argent en vous adressant à votre banque. Ultérieurement, quand il aura été transféré à la caisse des dépôts, c'est encore possible pendant au moins dix ans. Pour cela, il faut utiliser le site ciclade.caissedesdepots.fr. T. Coiffier