Le comptage des cygnes royaux : une surprenante tradition très britannique

C'est une tradition au Royaume-Uni, chaque année, pendant cinq jours, les Anglais se pressent le long des brrges de la Tamise pour assister au comptage des cygnes royaux. Une habitude qui perdure depuis le XIIe siècle, les volatils appartenant à la couronne britannique. Un comptage que la reine Elizabeth II a supervisé à plusieurs reprises et qui doit permettre de s'assurer de la bonne santé des oiseaux royaux. Une tradition devenue mission écologique et scientifique et à laquelle a pu assister le 13H de TF1. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor