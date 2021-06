Compteur Linky : les usagers vont finalement devoir payer

Contrairement à ce qui était prévu, les 32 millions de compteurs Linky installés depuis 2012 devront en partie être financés par les clients alors qu'il était prévu que ce soit gratuit. Si on additionne la fabrication et la pose du compteur, chaque boitier coûte 130 euros. Pas d'inquiétudes cependant, car il n'y aura pas de nouvelle ligne sur la facture. Cette dépense va être étalée sur de nombreuses années à coup de deux, trois ou quatre euros par an pour chaque abonné. Dans un communiqué, Enedis rassure : "il n'y a pas de coût additionnel, associé à Linky". Selon lui, chaque boitier fera même faire des économies au consommateur en optimisant sa consommation. La question est donc de savoir si ces économies réalisées seront aussi importantes que le coût du nouveau compteur. Enedis en est persuadé mais les associations de consommateurs, elles, sont beaucoup plus sceptiques.