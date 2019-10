Concert : 2 000 choristes sur scène à Amnéville

Les 25, 26 et 27 octobre 2019, une chorale géante se produira sur la scène d'Amnéville, en Moselle. Sous la direction de Jacky Locks, 2 000 voix s’élèveront pour entonner des chansons de tous genres. Des Beatles à Johnny Hallyday, en passant par des musiques africaines, le répertoire est aussi riche que varié. Ce spectacle est l'aboutissement de près d'un an de travail de choristes acharnés, âgés entre huit à 87 ans. Cette année, ils accompagneront des célébrités comme Amir ou Catherine Lara. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.