Concert à la bougie pour des classiques du rock

Quelques notes suffisent à capter l'attention. À la lueur des bougies, le violon reprend la voix de Freddie Mercury dans cette chapelle construite il y a 400 ans. C'est un lieu insoupçonné pour écouter le répertoire rock de Queen joué par des musiciens classiques. Le mélange des genres a de quoi surprendre. C'est une belle manière de redécouvrir la chapelle de la trinité. Elle est considérée comme le baroque de l'architecture lyonnaise. Aujourd'hui désacralisée, la chapelle accueille de grands concerts toute l'année, de quoi renouer avec une tradition musicale qui remonte à plus de trois siècles. Ce soir-là, le concert se veut plus intimiste, un quatuor à cordes éclairé à la bougie en toute intimité. La musique résonne d'une tout autre manière entre ces murs. Alors, avant la représentation, une répétition s'impose. C'est le plaisir de jouer dans un lieu unique pour un concert hors du temps. Des spectateurs curieux aux plus grands fans de Queen, tout le monde se prend au jeu. Des hommages à Queen, ABBA, ou encore Elvis Presley, à écouter dans une centaine de villes du monde. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize