Concert : les Lensois ont retrouvé Marcel et son orchestre

Vous sentez cette énergie, ce besoin incontrôlable de s'agiter dans tous les sens et de laisser le corps exulter. C'est l'effet qu'ont donné Marcel et son orchestre, le plus fou des groupes du Nord, lors de leur concert. "C'est que du bonheur et de la joie. On est tous contents d'être là", témoigne une spectatrice. Un retour presque à la vie normale. La première consigne sanitaire a été transmise une heure plus tôt à l'entrée du stade Bollaert-Delelis à Lens (Pas-de-Calais). Le public est arrivé déguisé. C'est la tradition lors d'un concert des Marcel. Il n'y avait pas de test PCR, mais le masque et le gel y étaient obligatoires. Rien d'effrayant pour Bruno et Nicolas, deux fans très impatients. Près de 1 000 spectateurs ont envahi le gradin, un rang sur deux. Il s'agissait des chanceux tirés au sort parmi les détenteurs d'un billet pour le Festival du Main Square à Arras annulé cet été. Les Marcel devaient s'y produire. Finalement, c'était dans un stade clairsemé qu'ils ont enregistré leur spectacle.