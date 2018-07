La conchyliculture, une passion plus qu'un métier

Jean-Christophe Cabrol est un conchyliculteur pas comme les autres. Ce passionné n'hésite pas à passer des heures à s'occuper de ses fruits de mer à l'étang de Thau. Il est l'un des rares à travailler sous l'eau, à nager et se faufiler parmi les cordes lors de son inspection. Ce qui lui permet de surveiller la santé de sa production et de la protéger aussi. Découvrez en images sa ferme marine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.