Concierge, un métier en voie de disparition

Il fut un temps où, pour rentrer chez soi, il fallait s'annoncer au concierge. Mais ce métier, qui consiste à garder un immeuble, est en voie de disparition. Beaucoup de syndics de copropriété décident de remplacer leurs gardiens par des sociétés de nettoyage. Pourtant, la présence de ces employés a été précieuse pour les habitants des bâtiments. Dans un immeuble à Nice, Rosa Rodrigues, est la personne de confiance qui rend des services et qui prend des nouvelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.