Conciliateur de justice, un métier assez méconnu mais très utile

En France, on compte 1 800 conciliateurs de justice. Ce métier de faiseur de paix est assez méconnu et pourtant parfois indispensable. Il consiste à essayer de trouver des solutions aux litiges commerciaux et aux conflits de voisinage. La loi impose le recours au conciliateur de justice pour les litiges de moins de 4 000 euros avant tout passage devant le tribunal.