Concours d'art floral : les épreuves départementales se sont déroulées à Cannes

A Cannes, dans les Alpes-Maritimes, les candidats au concours des meilleurs apprentis de France en art floral ont participé aux épreuves départementales le 11 avril. Celles-ci ont duré deux heures avec comme sujet : la réalisation d'un bouquet végétatif pour la naissance du printemps. Les jurys ont jugé les travaux des apprentis selon des critères très précis, notamment l'équilibre et le respect du sujet.