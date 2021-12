Concours de volailles : les prestigieuses Glorieuses de Bresse

C'est un concours unique au monde. Les volailles ont droit à une collerette, mais aussi un brushing et une épilation de dernière minute. Ici, les volailles sont des reines de beauté, aucun détail n'est laissé au hasard. Jean-Michel Sibelle fait partie des 18 éleveurs de la compétition. Même après 25 ans de participation, la pression est toujours bien présente. "En deux heures, on joue le travail d'une année", lance-t-il. Attention à ne pas se laisser impressionner. Encore dix minutes, le temps d'un dernier peaufinage, avant de laisser place à l'œil aiguisé du jury. Pas question de les goûter. Les 598 volailles sont toutes évaluées à l'aspect. Au bout d'une heure de délibération, 60 prix sont attribués. C'est un soulagement pour Hélène, qui participe pour la première fois. La compétition terminée, place ensuite aux achats pour les visiteurs. Entre 30 et 50 euros, le prix de l'excellence pour ces passionnés de gastronomie. Les stars des Glorieuses de Bresse seront admirées et photographiées toute la matinée de ce mardi. TF1 | Reportage C. Eckersley, Q. Russell