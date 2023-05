Concours d’élégance pour les pointus

Les stars, ce sont eux, les pointus. Le port de Cannes (Alpes-Maritimes) en guise de tapis rouge pour ces petites barques en bois typiques de Méditerranée, qui défilent fièrement devant un public conquis. La plupart des pointus sont d'anciens bateaux de pêcheurs parfois tombés dans l'oubli, récupérés dans un très mauvais état et restaurés par ces passionnés pour le plaisir des sorties en mer, mais aussi pour faire vivre ce patrimoine. Les pointus ont tous un petit nom et souvent une grande histoire. "Le Ramza" a été construit en 1954, à Alger. Il appartient depuis à la même famille cannoise et se transmet de génération en génération. "J'ai appris à nager dessus avec mon grand-père (...) C'est beaucoup de souvenirs", rapporte Robert Roméo, son propriétaire. La marraine de ce concours d'élégance, c'est Brigitte Fossey. L'actrice française a particulièrement apprécié la petite promenade à bord de "Zézé". "J'ai toujours trouvé les pointus magnifiques, mais ceux-ci sont particulièrement beaux. Pour moi, ce sont presque des œuvres d'art", confie-t-elle. La richesse d'un héritage et d'un savoir-faire qui vaut tous les yachts du monde, aussi grands soient-ils. Le charme des petits pointus est intemporel. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard