Concours du Plus beau marché de France : où en est-on dans les votes ?

Près de 670 000 votes ont été recensés jusqu'ici. Et c'est une bonne guerre, car les marchés finalistes, comme par exemple Vannes, Saint-Valery-sur-Somme, Pornichet ou encore Revel en Haute-Garonne, font tout pour conquérir vos suffrages. Mais la mention spéciale, c'est pour Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Pour voter le plus beau marché de France, rendez-vous sur www.votreplusbeaumarche.fr. Mais sachez qu'une nouveauté a également été lancée pour vous aider à voter, il s'agit d'un QR Code qui va s'afficher en bas de votre écran. Vous approchez votre appareil photo du QR Code puis le lien votreplusbeaumarche.fr apparaît. Il suffit de cliquer dessus et là, vous votez pour votre marché préféré. T. Coiffier