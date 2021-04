Concours du plus bel arbre de l'année : un village de la Marne grand gagnant

Au premier regard, Boult-sur-Suippe est un village comme les autres. Il a pourtant quelque chose que les autres n'ont pas : la Pouplie ou peuplier en patois local. Il s'agit d'un peuplier noir, une essence très rare. Un matin, cet arbre a été décoré par Georges Feterman, président de l'association "Arbres remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde". Il a reçu le prix de "l'Arbre de l'année". Cette récompense, la Pouplie la doit à Amandine Polet, une enfant du pays qui l'a inscrite au concours et devenue ambassadrice de l'arbre. La Pouplie fait 37 mètres de haut et a plus de neuf mètres de circonférence. Ses dimensions hors normes et ses petites histoires ont par ailleurs alimenté la grande. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a servi de mirador aux soldats français. Boult-sur-Suippe compte 1 732 habitants. Dans le village, cet arbre de plus de 300 ans est devenu une star locale. Beaucoup de gens viennent de loin pour admirer la Pouplie, un voisin végétal dont certains ne pourraient plus se passer. Par ailleurs, cet arbre est un trésor naturel qui sera désormais protégé et entouré d'un parc.