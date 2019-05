Concours Lépine : 542 inventeurs tentent leur chance à la Foire de Paris 2019

Cela fait 118 ans que le concours Lépine existe. Et chaque année, la foule est toujours aussi impressionnante autour des stands des inventeurs. Pour cette édition 2019, ils sont 542 à présenter leurs inventions. Guitare innovante, pince pour housse de couette, marchepied escamotable... les inventeurs nous en mettent plein la vue à la Foire de Paris. A noter que les lauréats du concours Lépine seront connus dans la soirée du 7 mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.