Concours Lépine : retour sur 120 ans d’inventions

Depuis 120 ans, une fièvre de l'invention a donné naissance à une multitude d'objets plus ou moins réussis. Le concours Lépine a aussi transformé le quotidien des Français. En 1921 fut présenté le premier fer à repasser à vapeur. Si les modèles ont un peu évolué, le principe reste le même un siècle plus tard. En 1923, fini le balai, place à l'aspirateur électrique. Et en 1931, un ingénieur visionnaire remporte le concours avec le presse-purée, appelé alors "moulin à légumes". Cet appareil assurera la fortune de Jean Mantelet qui créera l’entreprise Moulinex et multipliera les inventions jusque dans les années 80. Certaines inventions, hélas, ont mis beaucoup plus de temps à s'imposer. Parmi elles, un ancêtre de camping-car dévoilé dans les années 30 ou les lentilles de contact présentées en 1948. De quoi redonner espoir à la guitare gonflable ou à l'étonnant lanceur qui séduira peut-être les pêcheurs du XXIème siècle.