Concours Lépine : une mine d'inventions pour un meilleur quotidien

Pour cette saison 2018, près de 86 "Géo Trouvetou" présentent leurs inventions au concours Lépine qui se tient à Montpellier. Une vraie caverne d'Ali Baba d'idées ingénieuses pour améliorer notre quotidien à l'image du cycle debout à trois roues, du sac doté d'un compartiment à talons, des moules démontables pour la pâtisserie ou encore du système qui permet aux non-voyants de lire des textos. En tout cas, chacun espère séduire le jury et recevoir un prix ou une médaille. Les noms des lauréats seront révélés ce 14 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.