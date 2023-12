Concurrence déloyale : l'appel à l'aide des apiculteurs

Dans ces fûts, des centaines de kilos de miel invendus. Laurent produit du traditionnel, il en est à 50% de perte de chiffre d'affaires. Son fils, Raphaël, a choisi de produire du bio, vendu un peu plus cher, et pour lui, c'est encore pire. L'inflation n'y est pas pour rien, mais le problème vient aussi d'ailleurs. Du miel importé en quantité est vendu à un prix quatre à cinq fois inférieur aux nôtres. D'abord, parce qu'en Roumanie, au Brésil ou en Chine, les coûts de production sont bien plus bas que dans l'Hexagone. Mais aussi, parce que dans 46% des cas, ce miel étranger est coupé du sirop de glucose à base de betterave ou de riz. Les apiculteurs français alertent. Il faut encore plus de transparence dans la provenance, mais surtout dans la pureté des miels vendus. Parallèlement, ils réclament donc plus de contrôle ainsi que des aides financières exceptionnelles pour pallier les pertes catastrophiques de cette année. Enfin, ils appellent à une prise de conscience. Maintenir une production de miel stable dans le pays et avoir des abeilles qui pollinisent est indispensable pour nos écosystèmes. TF1 | Reportage F. Agnès, C. Emerau