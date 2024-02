Concurrence déloyale : les apiculteurs n'écoulent plus leurs stocks

Dix tonnes de stocks sont sur les bras d'un apiculteur du Loiret. Les trois-quarts de sa production sont prévus pour les industriels, sauf qu'eux, se sont tournés vers les étrangers. En Espagne, Chine, ou Ukraine, par exemple, ces grands négociants obtiennent des tarifs incroyables. Triple peine pour notre producteur. Il ne se paye plus, et renonce à embaucher un employé pour la saison prochaine. Il va devoir abandonner une partie de ses ruches, 700, c'est trop pour un seul homme. Il nous explique : "Je vais devoir n'en garder que 450 environ", soit près de quatre millions d'abeilles promises à la mort. Cette crise touche les apiculteurs français de plein fouet. Ils sont moins de 3 000 professionnels. Ne pesant pas grand-chose, les pouvoirs publics s'en désintéressent largement. Un couple de l’Essonne parvient encore à vendre tout son miel, en circuit court. Mais ils pointent aussi les importations d'abeilles et de pollen, avec les risques d'introduction de nouveaux parasites, et les provenances souvent mal ou pas indiqués en grande surface. TF1 | Reportage O. Santicchini, P. Marcellin, B. Poizeul