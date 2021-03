Condamnation de Nicolas Sarkozy : quel calendrier judiciaire pour l'ancien chef de l'Etat ?

Cette décision est bien plus retentissante que la condamnation de Jacques Chirac en 2011. "On n'est pas uniquement sur du sursis. On n'est pas sur un homme qui a été retiré de la vie publique", explique Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. De plus, la décision n'est pas acceptée par les proches de Nicolas Sarkozy. Ces derniers dénoncent un acharnement. Le concerné a d'ailleurs décidé de faire appel. Cela veut-il dire que l'ancien chef de l'Etat n'ira pas en prison ? Pas de prison, pas de bracelet électronique, pas de contrôle judiciaire... l'appel est suspensif. La décision de justice a pour le moment été mise entre parenthèses. Adrien Gindre estime "qu'avec une peine comme celle-là, Nicolas Sarkozy ne serait pas allé en prison. C'est une peine aménageable". Le procès en appel aura lieu d'ici quelques mois et, dans quinze jours, l'ancien président sera à nouveau devant le tribunal pour une affaire liée à ses comptes de campagne de la présidentielle de 2012. Le feuilleton va donc encore continuer.