Les conférences citoyennes régionales débutent ce 15 mars

La deuxième phase du Grand débat national commence ce 15 mars 2019. Dans quelques villes, des Français sont tirés au sort pour participer aux conférences citoyennes régionales. En milieu de matinée, à Rouen, on s'active aux préparatifs. Dans la ville, la recherche de volontaires n'a pas été chose facile. En tout, 70 personnes, au lieu des 100 prévues précédemment, sont attendues pour donner leurs avis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.