Confessions choc de Meghan et Harry : qu'en pensent les Londoniens ?

Devant le Palais de Buckingham, c'est l'événement médiatique du jour. Toutes les télévisions britanniques commentent l'interview explosive accordée par Harry et Meghan à Oprah Winfrey. Les mots sont forts et la duchesse de Sussex se confie sans retenue. Meghan a évoqué le racisme, notamment lors de sa première grossesse, il y a deux ans. Son fils Archie n'est pas encore né, et selon elle, il n'a pas déjà sa place dans la famille royale. Cette interview spectaculaire fait la Une de nombreux tabloïds ce lundi matin. Certains sont très critiques face à ce très grand déballage. Les Britanniques rencontrés à Londres, eux, sont partagés. Harry et Meghan ont pris soin d'épargner la reine. Mais cela reste un coup dur pour la monarchie. Pour l'instant, la famille royale se réfugie dans le silence. Via la presse, l'entourage de la reine a fait savoir dimanche qu'elle ne regarderait pas l'interview. Cette dernière va pourtant être rediffusée sur une chaîne anglaise ce soir.