Confiance et bonne humeur chez les Bleus

Plus la compétition avance, plus les Bleus semblent détendus et sereins, à peine perturbés face à la pression d'un quart de finale de Coupe du Monde. "On sait que ça va être un gros match, intense, mais vu nos forces, on est serein", lance Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain. "La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, donc il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit, c'est que du bonheur et du plaisir", déclare Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. N'imaginez pas pour autant que les Bleus soient dilettantes ou prennent le match à la légère. Ils sont plutôt sûrs de leurs atouts. "On est la France. On a quand même des forces, on a des menaces, et ce sera un match très partagé, c'est sûr", lance Youssouf Fofana, milieu de terrain. Et parmi ses forces, il y a Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a reçu un maillot célébrant ses 52 buts en Équipe de France. Les exploits de Kylian Mbappé suscitent également beaucoup de craintes du côté anglais. Dans l'Hexagone, c'est plutôt de l'admiration. Gilbert Montagné vient de revisiter l'un de ses tubes à la gloire de l'attaquant des Bleus. TF1 | Reportage T. Coiffier, E. Bliard