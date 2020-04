Confinement à Barfleur : les activités mises entre parenthèses

Habituellement vivant, le port de Barfleur (Manche) semble silencieux. Alors que les chalutiers sur le port sont à l'arrêt, quelques pêcheurs traditionnels sont débordés par les commandes. À peine pêchés, les poissons sont livrés. Malgré le confinement, certains commerces de la ville restent tout de même ouverts. Et même si les clients n'affluent pas, les propriétaires préfèrent garder le sourire.