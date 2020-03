Confinement à Nancy : les rassemblements de plus de deux personnes interdits

A Nancy (Meurthe-et-Moselle), il ne sera plus possible de faire du sport ou d'aller au supermarché à plus de deux. Dans tous les endroits publics de la ville, les rassemblements de personnes de plus de dix ans seront interdits dès ce vendredi, sous peine d'amende. Les jeunes seraient les principales cibles de ce nouvel arrêté préfectoral. Une mesure qui s'ajoute à un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Des annonces plutôt bien accueillies par les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.