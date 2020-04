Confinement à Saint-Malo : un grand bol d'air au bord de la mer

Pour une fois, les habitants de Saint-Malo ont le sentiment d'être les seuls propriétaires de la Cité corsaire, d'habitude assaillie par les visiteurs. En cette période de confinement, l'agitation a laissé place aux bruits de la mer et aux cris des mouettes. A part quelques rares piétons qui circulent et quelques commerces ouverts, les rues de la ville historique sont vides. Une ambiance à laquelle les Malouins semblent prendre goût.