Confinement : autorisation de vente en drive des semences potagères en Auvergne-Rhône-Alpes

Tous ceux qui ont un potager le savent : il est plus que temps de planter pour l'été. Mais encore faut-il pouvoir se procurer des graines. La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'autoriser la vente en drive des semences potagères depuis vendredi dernier. Un soulagement pour les horticulteurs comme pour leurs clients. Néanmoins, pour certains, le chiffre d'affaires est encore dans le rouge.