Confinement : bol d'air à Carcassonne

En cette période de confinement, il règne sur Carcassonne (Aude) un silence inhabituel. La cité est, en effet, interdite au public. Elle aurait pourtant dû recevoir près de quatre millions de touristes en cette saison. La place du Château, elle aussi, est très calme. Endormie, elle n'attend plus que les amoureux des vieilles pierres pour la réveiller.