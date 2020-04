Confinement : certaines pharmacies livrent à domicile

Depuis le début du confinement, certaines officines ont décidé de fermer leurs portes. C'est le cas de celle d'Hardien Hatt à Argentan (Orne). Seul son guichet de garde reste ouvert. Pour satisfaire ses clients, mais aussi pour plus de sécurité, elle a mis en place un service de livraison à domicile. Une initiative qui ravit en particulier les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Par contre, elle présente de lourdes conséquences en termes de chiffre d'affaires.