Confinement : ces gendarmes qui viennent en aide aux personnes âgées

Le quotidien des gendarmes de Bollène (Vaucluse) a changé depuis le début de l'épidémie. A part celle de la répression, ils se sont désormais investis d'une autre mission : celle de veiller sur les plus anciens. Ils s'assurent notamment qu'ils ne manquent de rien et font le nécessaire pour leur faciliter la vie. L'occasion pour ces forces de l'ordre de faire plus ample connaissance avec les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.