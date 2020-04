Confinement : ceux qui ont la chance d'en avoir profitent de leur jardin

À la campagne, sept Français sur dix ont la chance d'avoir un jardin et en profitent pleinement en cette période de confinement. Avec l'arrivée du printemps et le beau temps de ces derniers jours, les premières pousses apparaissent. Elles demandent un certain entretien de la part du jardinier. L'occasion pour certains de passer du bon moment. Alors que les jardineries sont fermées, les habitants comptent sur la solidarité de leurs proches notamment pour les graines.