Confinement : choisir une péniche sur le bord de Marne ?

Rester confinés à la maison en ce lundi de Pâques, pourquoi pas sur les bords de Marne. Sur les quais de Seine, Alice a mis une affiche pour partager la bonne humeur : "En avril, ne te déconfine pas d'un fil". Le confinement, c'est également un retour aux sources afin de prendre le temps d'écouter la nature qu'on a oublié de regarder. L'occasion aussi de profiter de la famille réunie, alors qu'elle était éparpillée entre études et travail avant le confinement.