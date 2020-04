Confinement : Christophe Castaner autorise les préfets à "durcir les mesures" pour éviter le relâchement

En cas de relâchement, le gouvernement a autorisé les préfets à "durcir les mesures" du confinement. De ce fait, la mairie de Paris a pris la décision d'interdire la pratique du jogging dès mercredi entre 10 heures et 19 heures. D'ailleurs il y a deux semaines, les syndicats de médecins ont demandé l'interdiction de ce sport pour éviter la propagation du Covid-19.