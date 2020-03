Confinement : comment Aurélie Erhel et Lucas Garcia occupent-ils leurs journées ?

Aurélie Erhel et Lucas Garcia, correspondants de TF1, sont confinés dans leur appartement près de Montpellier. Pendant leurs journées bien chargées, ils se relayent pour s'occuper de leur bébé de sept mois. L'occasion également pour Lucas de préparer de bons petits plats comme la tarte aux fraises. Le couple a la chance d'avoir une terrasse pour s'aérer de temps en temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.