Confinement : comment déclarer un salarié à domicile en chômage partiel ?

Plus d'un million de personnes travaillent chaque mois au domicile d'un particulier. Avec la crise du coronavirus, leur activité a été fortement réduite. En cette fin du mois, il faut les rémunérer, même s'ils ne sont pas venus depuis la mise en place du confinement. Pour aider les employeurs, l'Etat a instauré des indemnités exceptionnelles afin de garantir la rémunération de ces salariés à domicile. Quelles sont les démarches à suivre ?