Confinement : comment garder la forme ?

Les activités physiques sont indispensables même pendant cette période de confinement. Certains profitent d'une sortie avec leur chien, tandis que d'autres se lancent dans le grand nettoyage de la maison et de la clôture. Les plus sportifs, eux, ont transformé leur maison en une salle de gym, histoire de partager de bons moments en famille ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.