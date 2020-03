Confinement : comment nous avons changé nos habitudes ?

En ce onzième jour de confinement, aucune confirmation officielle n'a encore été faite sur une éventuelle prolongation. Face à la situation, les Français tentent cependant de s'adapter en changeant leurs habitudes. Que ce soit dans les transports, pour faire les courses ou simplement dans les rues, les gens ont adopté de nouveaux réflexes. Dans les grandes agglomérations telles que Lyon, les habitants sont devenus plus solidaires.